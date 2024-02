Erste Störche im Burgenland angekommen

Am 22. Feber ist heuer der erste Storch in Deutschkreutz gelandet und hat seinen Horst wieder in Besitz genommen. Sein Nest befindet sich über dem Vinatrium in unmittelbarer Nähe der einzigen Saatkrähenkolonie des Bezirks Oberpullendorf und er fliegt seit einigen Jahren immer diesen Horst an.

Reise dauert vier bis sechs Wochen

Die Störche überwintern in verschiedenen Gebieten in Afrika. Ihre Flugroute dorthin verläuft weitestgehend über Land, denn einen Flug direkt über das Mittelmeer würden sie nicht schaffen. Die Störche in Vorarlberg fliegen die Westroute über Gibraltar, die Störche im Burgenland Niederösterreich und der Steiermark, nützen die Ostroute über den Bosporus. „Deren Überwinterungsgebiet liegt in einem sehr großen Gebiet in Afrika – das reicht von Ostafrika bis Südafrika. Dabei wird jährlich eine Strecke von 5.000 bis 10.000 Kilometer zurückgelegt. Der Zug dauert etwa vier bis sechs Wochen und hängt davon ab, wie lange und wo die Rastpausen eingelegt werden“, so der Vogelkundler Benjamin Schädl.

Ausreichend Nahrung wichtig

Damit sich Störche überhaupt ansiedeln, brauchen sie ein ausreichendes Nahrungsangebot, das sie auf Feuchtwiesen und in Überschwemmungsgebieten finden. „Die Nahrung vom Weißstorch ist recht vielfältig – sie reicht von etwa ein Zentimeter großen Insekten, bis hin zu Tieren, die so groß sind wie ein Maulwurf. Mäuse spielen eine ganz große Rolle. Für die Aufzucht der Jungen ist es besonders wichtig, dass es ausreichend Heuschrecken und Würmer gibt“, so Schädl.

240 Störche im Sommer im Burgenland

Sollte es noch in den kommenden Wochen Minusgrade geben, macht das dem Storch nichts aus, nur Schnee darf keiner fallen. Bei einer Schneedecke würd der Storch vermutlich wieder in Richtung Südosten oder Süden ziehen, weil ihm die Nahrung fehlt. Die Storchenpopulation im Burgenland beträgt rund 240 Vögel. Die meisten von ihnen werden aber erst in den kommenden Wochen auf ihren Horsten landen.

Rust bereitet sich auf Störche vor

Auch in der Storchenstadt Rust bereitet man sich auf die Sommergäste vor. Mittels Kran werden bestehende Nester gereinigt oder neue angebracht. Im Vorjahr hatten heuer 23 Storchenpaare ihre Quartiere über den Dächern von Rust bezogen, das war ein Rekordwert, sechs Störche haben ihren Winter in Rust verbracht.