Vinothek Purbach startet neu durch

Die SPÖ hatte im Vorjahr angekündigt, die Vinothek im Haus am Kellerplatz aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen. Die Gemeinde könne die Verluste nicht mehr tragen, hieß es damals von Bürgermeister Harald Neumayer(SPÖ) – mehr dazu in Vinothek Purbach droht Schließung.

Die Gemeinde stieg aus dem Projekt aus und mit der Purbacher Familie Wallner fand sich ein neuer Pächter – mehr dazu in Vinothek in Purbach bleibt doch. Rund 50 Weinbaubetriebe aus der Region sind in dem Haus am Kellerplatz vertreten. Die Tourismusinformation der Seegemeinde, die sich ebenfalls in dem Gebäude befindet, wurde von der Vinothek baulich getrennt.