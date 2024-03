Masernfall in Therme Lutzmannsburg

Wie das Land Burgenland am Freitag mitteilte, hatte sich an dem Tag eine Person aus Oberösterreich, bei der inzwischen Masern bestätigt wurden, in der er Therme und dem Hotel aufgehalten. Die betroffene Person hatte in Lutzmannsburg erste Symptome eines grippalen Infekts. Bei Masern beträgt die Zeit zwischen Infektion und Auftreten der ersten Symptome acht bis höchstens 21 Tage.

Auf Gesundheitszustand achten

Alle, die sich am 19. Februar in der Therme Lutzmannsburg oder im dazugehörigen Hotel aufgehalten haben und nicht vollständig gegen die Krankheit geimpft sind, sind aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten sowie beim Auftreten von Symptomen, die auf eine Maserninfektion hindeuten könnten, zu Hause zu bleiben und ihren Hausarzt telefonisch zu kontaktieren. Zum Selbstschutz und zum Schutz anderer wird die Masernimpfung dringend empfohlen, hieß es weiters in der Aussendung des burgenländischen Landesmedienservices.