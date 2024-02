Wirtschaft

Burgenland mit bester Wirtschaftsbilanz aller Länder

Mit der Wirtschaft wird es erst 2025 bergauf gehen, glauben die Wirtschaftsforscher. Heuer tritt schon eine gewisse Entspannung ein, nach einem Jahr mit ungewohnt schwacher Konjunktur. Das Burgenland habe 2023 mit plus 0,4 Prozent Wachstum unter allen Bundesländern noch am besten abgeschnitten, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Mittwoch.