„Camping Sonnenland“: Beliebtester Campingplatz

Mehr als 73.000 Camper haben auf dem Buchungsportal „Camping.Info“ rund 135.000 Bewertungen abgegeben. Im europaweiten Vergleich steht der Sonnenland-Campingplatz in Lutzmannsburg auf Rang zwei. Die größten Zuwächse gibt es in den östlichen Bundesländern. Die Nachfrage auf Wiener Campingplätzen steigt um 60 Prozent, das Burgenland verbucht ein Plus von 41 Prozent und verzeichnet fast 480.000 Übernachtungen.

ORF

Über 20 Campingplätze gibt es im Burgenland, der größte liegt in Podersdorf am Neusiedler See. Auch im Süden wird gerne kampiert, bevorzugt an Seen wie in Rechnitz, Burg und Rauchwart. Außerdem wird der einstige Vorzeige-Campingplatz in Oberschützen – laut Betreiber – gerade umfassend saniert.

Campen wird beliebter: Drittes Rekordjahr in Folge

Die österreichischen Campingplätze verbuchen bereits zum dritten Mal in Folge ein Rekordjahr. Laut „Camping.Info“ gab es im abgelaufenen Jahr österreichweit rund 8,3 Millionen Nächtigungen – so viele wie noch nie.