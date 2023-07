Campingplätze: Buchungslage variiert

Im Burgenland gibt es derzeit 21 Campingplätze. Der größte liegt in Podersdorf am Neusiedler See. Zur aktuellen Buchungslage dort wollte man gegenüber dem ORF Burgenland nichts sagen. Am Campingplatz Breitenbrunn ist die Buchungslage jedenfalls gut, die Stellplätze sind an den Wochenenden im Juli und August sehr gefragt. Auch am Campingplatz in Purbach rechnet man mit einem Gäste-Ansturm jetzt in der Ferienhauptsaison. Allerdings verlief die Vor-Saison eher durchwachsen. Es habe weniger Nächtigungen als in den vergangenen Jahren gegeben, so die Betreiber.

Gäste bleiben zwischen einer Nacht bis hin zu Monaten

In Neufeld am See spricht man von einer erfreulichen Saison, dort gibt es vor allem viele Dauercamper und kaum mehr freie Wohnwagen-Stellplätze. Luft nach oben gibt es punkto Auslastung auf dem Campingplatz in Rechnitz (Bezirk Oberwart) – dort hofft man verstärkt auf Radfahrer. Am Campingplatz in Königsdorf (Bezirk Jennersdorf) ist man mit dem bisherigen Saison-Verlauf nicht ganz zufrieden. Es gebe deutlich weniger Campinggäste als in den vergangenen drei Jahren, hieß es. Die Verweildauer der Gäste ist ganz unterschiedlich und reicht von einer Nacht bis zu mehreren Monaten.