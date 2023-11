Campingplätze mit positiver Sommerbilanz

Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie boomt Camping in Österreich. Das Jahr 2022 brachte einen vorher nie dagewesenen Wert von fast 7,9 Millionen Nächtigungen. Heuer dürfte es kein Rekord werden. Grund sind die schweren Unwetter, die die Steiermark, Kärnten, aber auch das Burgenland betroffen haben. Das bestätigt auch Alexander Schweizer, Campingplatzwart in Jennersdorf. Anfang August seien einige Gäste nicht gekommen, obwohl sie reserviert hatten und einige seien verfrüht abgefahren. Im September und Oktober sei es besser gewesen, so Schweizer.

Camping am Neusiedler See nach wie vor beliebt

Waren die Niederschläge im Landessüden zu groß, waren sie im Norden zu gering. Der Neusiedler See leidet unter Wassermangel, was zunächst Gäste abgeschreckt hat. Auf dem größten Campingplatz des Burgenlands, in Podersdorf, habe dann aber der Spätsommer die Wende gebracht, sagt Rene Lentsch vom Podersdorf-Tourismus. Der August sei sehr gut gewesen, im September und Oktober gebe es ein deutliches Plus bei den Nächtigungen. „Es war ein sehr versöhnliches Ende. Wenn man jetzt hernimmt, wie es zu Jahresbeginn ausgeschaut hat, dann muss man wirklich froh sein, dass alles so gut gelaufen ist“, so Lentsch.

Während die burgenländischen Campingplätze in diesem Sommer insgesamt ein Nächtigungsplus erzielt haben, ist die Saison in der Steiermark von den Unwettern und Überschwemmungen ruiniert worden. Dort ist die Zahl der Nächtigungen um mehr als 20 Prozent eingebrochen.