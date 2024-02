Nach Brandserie: Familienvater vor Gericht

Im Sommer 2023 brannte es in Wulkaprodersdorf elfmal innerhalb von neun Tagen. Die Feuerwehr war in ständiger Alarmbereitschaft, die Bevölkerung verunsichert. Schließlich wurde ein Familienvater auf frischer Tat ertappt, als er Strohballen anzündete. Er gestand und ist seither in Untersuchungshaft – mehr dazu in Brandserie: Verdächtiger in elf Fällen geständig und Mutmaßlicher Brandstifter will Therapie machen.

Bereits einmal wegen Brandstiftung verurteilt

Die Anklage bei dem Prozess am Freitag lautet auf Brandstiftung und Sachbeschädigung. Unter anderem legte der Vater zweier Kinder Feuer in einer stillgelegten Tischlerei seinem Haus gegenüber und zündete im Ort einen Holzstoß an. Verletzte gab es bei den Bränden nicht. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Der Angeklagte wurde bereits 2015 wegen einer versuchten Brandstiftung in Müllendorf zu einem Jahr bedingt verurteilt.