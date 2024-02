Pinkafeld: Land will Hallenbad und Sportzentrum kaufen

Bereits seit einigen Monaten sollen die Gespräche zwischen der Gemeinde Pinkafeld und dem Land Burgenland laufen. Noch im Frühjahr könnte der Deal endgültig fixiert werden. Derzeit ist das Hallenbad in Besitz der Gemeinde. Das Problem: Es soll jährlich Verluste von 300.000 bis 600.000 Euro schreiben und benötige zusätzlich eine Renovierung in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Regierungsplan sieht Erhaltung aller Hallenbäder vor

Um die Schließung des Hallenbads zu vermeiden, soll jetzt das Land übernehmen. Damit werde auch der Regierungsplan eingehalten, heißt es vom zuständigen Landesrates Heinrich Dorner (SPÖ). Der Regierungsplan besagt nämlich, dass man alle drei Hallenbäder im Burgenland erhalten will. Nach Neusiedl am See und jetzt Pinkafeld würde dann nur noch Eisenstadt fehlen.

Große Zustimmung im Pinkafelder Gemeinderat

Das Land will aber nicht nur das Hallenbad und den Eislaufplatz in Pinkafeld, sondern auch das integrierte Sportzentrum mit Fitnessstudio kaufen. Dieses ist in Besitz von Christian Schrittwieser – der auf ORF Burgenland-Nachfrage ebenfalls gute Gespräche bestätigt und dem Kauf positiv gegenübersteht.

Auch im Pinkafelder Gemeinderat sorgt der geplante Kauf des Landes für große Zustimmung. Neben der SPÖ sind auch die ÖVP, FPÖ und NEOS für den Verkauf des Hallenbads. Ein Kaufpreis ist derzeit nicht bekannt.