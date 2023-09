Neusiedl: Verträge für Hallenbadsanierung unterzeichnet

Das im Vorjahr vorgestellte Maßnahmenpaket, das eine wirtschaftlich positive Zukunftslösung für den Erhalt der Einrichtung vorsehe, werde nun umgesetzt, heißt es in einer Presseaussendung der Stadtgemeinde Neusiel am See. Die Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB) werde die Sanierung und den Neubau realisieren. Unter Rücksichtnahme auf den Denkmalschutz werde ein modernes Hallenbad mit einem zusätzlichen 25 Meter Schwimmbecken inklusive Saunalandschaft entstehen. Es soll den neuesten Standards entsprechen und gemeinsam mit dem angebauten Hotel zu einem „familienfreundlichen Urlaubsdomizil ausgebaut werden“, heißt es in der Aussendung.

Konzept wurde bereits im Vorjahr vorgestellt

Das bestehende Hallenbad musste 2020 wegen drohender Einsturzgefahr geschlossen werden. 2022 wurde schließlich von der Stadtgemeinde und dem Land Burgenland ein Konzept präsentiert – mehr dazu in Hallenbad Neusiedl wird groß ausgebaut und Hallenbad Neusiedl: Sanierung verzögert sich. „Die Sanierung des Hallenbades ist eine Investition in die Sportinfrastruktur von Neusiedl am See und ein klares Bekenntnis zur Förderung des Tourismus unserer Stadt. Nach der Generalsanierung wird Neusiedl am See nicht nur über ein Hallenbad, sondern über ein modernes Hotel und familienfreundliches Erholungszentrum verfügen“, so Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ).