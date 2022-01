Hallenbad Neusiedl wird groß ausgebaut

Das Neusiedler Hallenbad wurde 1977 im Stil des Brutalismus errichtet und wurde 2020 wegen Einsturzgefahr gesperrt. Doch auch zu aktiven Zeiten produzierte das Hallenbad ein mächtiges Minus in der Stadtkasse. Nun gibt es große Pläne für die marode Freizeitanlage: Entstehen soll ein Tourismusprojekt mit einem Budget-Hotel, einem Restaurant mit 120 Sitzplätzen und einer „Camping & Glamping“-Anlage. Neu gebaut wird auch eine Schwimmhalle mit 25-Meter-Bahnen.

Land investiert 26 Millionen Euro

Das Land wird über eine eigene Gesellschaft – eine 100-Prozent-Tochter der Landesimmobiliengesellschaft – etwa 26 Millionen Euro investieren. Geplant seien ein Drei-Sterne-Hotel, bis zu 50 Campingplätze, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Sanierung des Hallenbades werde gemeinsam mit dem Denkmalamt durchgeführt. Das Konzept beinhalte aber auch einen jährlichen Zuschuss der Gemeinde in der Größenordnung von 300.000 Euro, um den Betrieb sicherzustellen.

Die Erstellung eines finanziell darstellbaren Sanierungskonzeptes sei dadurch erschwert worden, dass das Hallenbad im Juli 2019 vom Bundesdenkmalamt unter Denkmalschutz gestellt worden sei, erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Der Zubau des Schwimmbeckens, das Hotel und die Camping-Anlage betreffen nicht unter Schutz gestellte Bereiche. Auf das Schwimmbaddach, das Hoteldach und die Carports kommen Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.000 kWp.

Ziel: Nächtigungszahlen steigern

Hotel und Mobilheim-Anlagen würden dafür sorgen, dass die Stadt Neusiedl im ersten Vollbetriebsjahr rund 35.000 Nächtigungen mehr haben werde, sagte der Geschäftsführer der Therme Lutzmannsburg, Werner Cerrutti. Unterm Strich solle der Betrieb des alten Bades in Verbindung mit dem Hotel mit 60 Zimmern, dem Restaurant und dem Campingplatz viele zusätzliche Gäste nach Neusiedl locken, sagte auch die Bürgermeisterin von Neusiedl am See, Elisabeth Böhm. Ihr sei es wichtig, dass man dadurch die Nächtigungszahlen steigern könne.

Das Projekt muss noch im Stadtrat beschlossen werde. Gleich danach soll mit den ersten Vorbereitungen begonnen werden. Geplanter Eröffnungstermin für den gesamten Komplex ist der Herbst 2024.

Kritik vom Eisenstädter Bürgermeister

Kritik an den Plänen übte der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Erst vor kurzem sei eine Unterstützung für die Erweiterungspläne des Hallenbades Eisenstadt abgelehnt worden. Dabei gehe es in der Landeshauptstadt um Investitionen in Höhe von 7,5 Millionen Euro, „um einen sportpolitischen Meilenstein zu setzen und endlich für 50-Meter-Bahnen zu sorgen“, so Steiner.