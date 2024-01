Rechnitz: Sechs Einbrüche innerhalb einer Woche

Die Täter sind in insgesamt sechs Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen dem 15. und 20. Januar zu unterschiedlichen Uhrzeiten, vermutlich jedoch in den Nachtstunden, heißt es von der Landepolizeidirektion. Die Täter haben sich durch gewaltsames Aufbrechen von Keller-, Balkon- und Eingangstüren Zugang zu den Häusern verschafft. In drei Fällen verließen die Täter das Wohnhaus ohne Diebesgut.

ORF

Diverse Spuren sichergestellt

Der genaue Umfang der gestohlenen Gegenstände ist noch nicht klar. Als gestohlen gemeldet wurden bislang zwei Fernsehgeräte, ein Laptop, eine WLAN-Box sowie Bargeld. Der Bezirkskriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte bereits diverse Spuren sichern. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Die Bewohner von Rechnitz sind aufgerufen, verdächtige Beobachtungen zu melden und ihre Häuser und Wohnungen sicher zu verschließen.