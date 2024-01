188 Straftaten: Einbrecherbande ausgeforscht

Drei Verdächtige befinden sich bereits seit Herbst 2023 in Haft, die anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Tätergruppe soll zwischen 2020 und Sommer 2023 in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung und Bruck an der Leitha insgesamt 188 Straftaten verübt haben. Vorwiegend wurde in Vereinslokale und Baustellen eingebrochen, gestohlen wurde auch aus Selbstbedienungsautomaten und Zeitungskästen.

Beute online verkauft, um Drogenkonsum zu finanzieren

Haupttäter waren dabei drei Österreicher im Alter von 25, 30 und 39 Jahren aus dem Nordburgenland. Bei den Mittätern handelt es sich um vier Männer aus Rumänien, Österreich, Bosnien und Herzegowina sowie Polen. Die beiden Frauen im Alter von 21 und 25 Jahren sind Österreicherinnen.

Die erbeuteten Gegenstände dürften sie online verkauft und mit dem Erlös ihren Drogenkonsum finanziert haben. „Das Hauptmotiv liegt in der Beschaffungskriminalität. Alle Täter sind der Suchtgiftszene zuzuordnen. Hauptsächlich sind Vereinsgebäude bzw. Sportvereinsgebäude aufgebrochen worden, aber auch Container für Nahversorger“, so Heinz Heidenreich von der Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber dem ORF Burgenland.

Zwei Täter auf frischer Tat ertappt

Zwei der Hauptbeschuldigten wurden im September, der dritte im Oktober des Vorjahres festgenommen. Alle drei sitzen in der Justizanstalt Korneuburg in Haft. Im Zuge der Erhebungen konnten weitere sechs Verdächtige ausgeforscht werden. Sie zeigen sich teilweise geständig und wurden angezeigt.

Fahrt aufgenommen haben die Ermittlungen laut Polizeisprecher Heidenreich im vergangenen August. „Damals war die Kriminaldienstgruppe des Polizeikommandos Neusiedler am See mehreren Suchtgifttätern auf der Spur war. Aufgrund der Ermittlungen und Nachforschungen hat es dann auch Observationen gegeben. Im Zuge einer Observation sind die ersten zwei Täter auf frischer Tat ertappt worden, und zwar in Weiden am See. Dort wurden Zeitungskasten aufgebrochen“, so Heidenreich.