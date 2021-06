Chronik

Einbrecherbande: Zwei Verdächtige festgenommen

Eine siebenköpfige Bande soll in wechselnden Konstellationen 20 strafbare Handlungen im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark begangen haben. Den Männern im Alter von 18 bis 46 Jahren werden neben 13 Einbruchsdiebstählen auch sechs Diebstähle und ein Einmietbetrug in einem Hotel zugeordnet.