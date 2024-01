Unbekannte brachen in Volksschule ein

An einem Wandsafe in der Direktion scheiterten sie. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei konnte aber Spuren von zumindest zwei Tätern sichern, hieß es am Montag in einer Aussendung. Vandalismus gab es keinen, sagte ein Sprecher zur APA.

Die Tat wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend verübt. Bisher Unbekannte brachen im Schulgebäude versperrte Schubladen auf und durchsuchten Schreibtische und Kästen. Gestohlen wurden dabei kleine Geldbeträge, eine Schadenssumme wurde noch nicht genannt.