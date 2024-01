Planquadrat: 17-Jähriger positiv auf THC getestet

Sechs Lenker hatten mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut, drei Lenker hatten mehr als 0,5 Promille. Zwei Lenker befanden sich in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand. Die Schwerpunktaktion fand von 16.00 Uhr bis 02.00 Uhr statt und wurde vorab medial angekündigt, heißt es von der Polizei.

40-Jähriger unterwegs mit 1,58 Promille

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einer 40-jährigen PKW-Lenkerin im Bezirk Oberpullendorf mit 1,58 Promille festgestellt. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden zudem 189 sonstige Anzeigen erstattet, zwei Kennzeichen abgenommen und 128 Organstrafverfügungen ausgestellt. Darüber hinaus wurden 246 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen mittels Radar festgestellt.

Auf der Mattersburger-Schnellstraße S4 wurde ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Neusiedl am See überprüft. Dabei wurden deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wahrgenommen. Eine Testung auf THC war positiv, die anschließende klinische Untersuchung im Krankenhaus Eisenstadt bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Ein weiterer durch Suchtmittel beeinträchtigter Lenker wurde in Neusiedl/See angehalten.