30 Anzeigen bei Tuning-Treffen

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Burgenland sind bei einem Tuning-Treffen in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Samstag 30 Anzeigen wegen technischer Veränderungen an Fahrzeugen erstattet worden.