153 Mängel bei Schwerverkehrskontrollen

Die Polizei hat am Wochenende eine Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf den Schwerverkehr durchgeführt. Kontrolliert wurde in Nickelsdorf auf der A4 sowie in der Prüfhalle Rudersdorf. Insgesamt wurden 48 Fahrzeuge kontrolliert.