Kein Hallenmasters, trotzdem Bandenzauber

Die Tradition des Hallenfußballs hält besonders der SV Neuberg hoch: Der langjährige Regionalligist und jetzt in der 2. Liga Süd spielende Klub aus dem Bezirk Güssing veranstaltet am Samstag in Oberwart schon zum 29. Mal sein traditionelles Hallenturnier. Regionalligist Oberwart nimmt nicht teil. Dafür sind Kohfidisch und Pinkafeld aus der Burgenlandliga vertreten und zählen neben Gastgeber Neuberg zu den Favoriten. Die Spiele beginnen um 13:00 in der Oberwarter Sporthalle.

Am 6. Jänner wird dann noch in Mattersburg und Güssing attraktiver Hallenfußball geboten. Beim Rosalienpokal des SV Forchtenstein in Mattersburg sind etwa Bad Sauerbrunn, Schattendorf und das Unter-18-Team der Akademie Burgenland am Start. Beim Turnier des SV Kirchfidisch in Güssing wollen noch einmal Pinkafeld und Neuberg für Bandenzauber sorgen.

Zum vierten Mal kein Hallenmasters

Das traditionelle Hallenmasters-Turnier am zweiten Samstag im Jänner findet nun schon das vierte Jahr in Folge nicht statt. Zuerst hat Corona eine Austragung verhindert, inzwischen finden sich zu wenige Veranstalter, um ausreichend viele Qualifikationsturniere auszurichten.