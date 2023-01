Favoritensieg beim Traditionshallenturnier

Der SV Oberwart setzte sich im Finale gegen die U18-Youngsters der Akademie Burgenland mit 3:2 durch. Veranstalter SV Neuberg wurde diesmal nur Vierter. Dennoch ist der kleine Klub aus der Gemeinde mit rund 1.000 Einwohnern eine bestimmende Größe im burgenländischen Hallenfußball: Der Verein gewann sechsmal das burgenländische Hallenmasters. Man habe immer wieder sehr gute Hallenspieler hervorgebracht, erzählte SV-Neuberg-Obmann Martin Konrad stolz: „Unsere Leute und unser Publikum kommen auch immer in Scharen und haben das Hallenspiel sehr, sehr gern.“

Gute Stimmung nach Zwangspause

Das eigene Turnier des SV Neuberg konnte heuer nach einer Pandemie-bedingten Pause wieder gespielt werden. Die Stimmung auf den Rängen war gut, die Zuschauer bekamen viele Tore zu sehen und auch die Spieler waren froh, endlich wieder Bandenzauber liefern zu können.

U18-Team der Akademie Burgenland holte Rosalienpokal

Schon am vergangenen Donnerstag wurde in Mattersburg der Rosalienpokal vergeben. Bei diesem Hallenturnier holte sich das U18-Team der Akademie Burgenland in einem spannenden Finale gegen Schattendorf den Sieg. Ausrichter des Rosalienpokals war der SV Forchtenstein.