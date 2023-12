Schülerliga: Theresianum räumt ab

Seit mittlerweile zehn Jahren wird der Hallensieger im Futsal ausgespielt – das bedeutet keine Banden, nur vier Feldspieler und ein kleinerer, weicherer Ball.

Favoritenduell bei den Burschen

Bei den Burschen kam es heuer zum Duell zweier Favoriten. Der Titelverteidiger, das Gymnasium Neusiedl, legte nach wenigen Sekunden mit einem Tor vor. In der Gruppenphase hat das Theresianum Eisenstadt dieses Duell noch verloren, nun kämpfte man sich aber zurück. Der Ausgleich gelang nach etwas mehr als sechs Minuten. Nach etwa zehn Minuten sorgte dann ein Doppelschlag der Eisenstädter für die Vorentscheidung. Alle drei Treffer in diesem Finale gingen auf das Konto von David Grimm. Am Ende kürte sich das Theresianum mit einem 3:1-Finalsieg zum Futsal-Landesmeister. Neusiedl musste sich nach dem Sieg im Vorjahr heuer mit Platz zwei begnügen.

Auch Mädels-Team des Theresianums ist Landesmeister

Nicht in Oberwart, sondern in Eisenstadt wurden heuer die Futsal-Landessieger der Mädels ermittelt. Eine Gemeinsamkeit hat das Ganze, denn auch hier stellten die Schülerinnen vom Theresianum das beste Team. Die Eisenstädterinnen gewannen das Finale gegen das Gymnasium Mattersburg mit 1:0, durch den Treffer von Lara Mandl. Der Pokal bleibt in der Landeshauptstadt. Damit gehen beide Futsal-Titel an das Theresianum Eisenstadt. Die Burschen der neuen Mittelschule werden das Burgenland dann im März auch bei den Bundesmeisterschaften in Salzburg vertreten.