Christian Giefing: Schwimmtalent will aufzeigen

Christian Giefing entstammt einer Schwimm-Familie: Der 15-Jährige ist eines von vier Geschwistern im Schwimmsport. Bruder Sebastian war bereits österreichische Spitze, hat aber seine Karriere wegen Rückenproblemen frühzeitig beenden müssen. Christian Giefing tritt quasi in seine Fußstapfen und hat 2023 ein starkes Wettkampfjahr absolviert.

„Die Highlights waren hauptsächlich die Central European Championship, wo ich über die 400 Meter Kraul Erster geworden bin und den Rekord über 200 Meter Lagen auf der Langbahn geholt habe. Ansonsten war auch der Rekord auf der Kurzbahn über die 200 Meter Rücken ein Höhepunkt“, so Giefing.

Allrounder statt Fokus auf Rücken

Christian Giefing besucht das Spitzensport-Gymnasium in der Südstadt in Niederösterreich. Dort hat er auch die bestmöglichen Trainingsbedingungen für eine Schwimmkarriere. Der 15-Jährige entwickelt sich aktuell – was die Schwimmlagen betrifft – zum Allrounder, auch wenn er die besten Ergebnisse dieses Jahr über die Rücken- und Kraullage geholt hat. „Ich habe schon von sehr vielen Trainern gehört, dass ich auch einfach nur Rückenschwimmen könnte. Oder doch nur Kraul schwimmen. Und dann habe ich ihnen gesagt, dass ich vorerst noch alle schwimmen will, solange wie es geht“, so Giefing.

Giefing blickt bereits auf die Junioren-EM

Für die kommende Saison peilt Christian Giefing sein erstes internationales Großereignis an. „Das kommende Jahr ist es das Ziel, sich für die Junioren-EM über sehr viele Lagen zu qualifizieren. Dann werden auch sehr viele Auslandswettkämpfe auf der Langbahn dabei sein“, so Giefing. Die Junioren-EM findet kommenden Sommer statt. Aktuell macht Christian Giefing eine kurze Trainingspause. Ab 2. Jänner springt er wieder ins Becken, mit täglich zwei Trainingseinheiten.