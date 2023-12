Graboswki kämpft um Rückkehr zur alten Stärke

Lena Grabowski gewann schon EM-Medaillen, war bei den olympischen Spielen in Tokio dabei und ist vierfache Sportlerin des Jahres im Burgenland. Seit etwas mehr als einem Jahr kämpft sie darum, an ihre Top-Zeiten der Vergangenheit anzuschließen. Zuletzt erreichte die 21-Jährige bei einem Wettkampf in Rotterdam das A-Finale, dabei blieb sie knapp fünf Sekunden über dem Olympia-Limit. „Die Trainings laufen wirklich, wirklich gut. Die Wettkämpfe leider noch nicht“, so Lena Grabowski zu ihrer aktuellen Form im Interview mit dem ORF Burgenland. Es sei aber schon besser geworden, aber sie sei noch nicht dort, wo sie gerne wäre.

Blockade im Kopf

Im Interview mit sprach Grabowski auch die Arbeit im mentalen Bereich an und sie sagte auch, dass Sportlerinnen und Sportler eben nicht immer so „funktionieren“, wie sich das die Öffentlichkeit vorstelle. Sie habe mit ihrer Sportpsychologin und ihrem Trainer darüber gesprochen.

„Ich möchte dieses Thema allgemein sehr, sehr offen angehen, weil ich finde, dass vor allem im Sport solche Sachen auch normal sind, aber leider nicht oft angesprochen werden. Ich möchte hier wieder meine Vorbildfunktion nutzen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit meiner Psychologin sprechen kann. Jetzt im Nachhinein sage ich: Ich hätte es viel, viel früher machen sollen“. Vielleicht hätte sie dann heute nicht dieses Problem, „aber ich möchte jetzt nicht mit irgendwelchen Hypothesen daherkommen.“

Seit September 2022 arbeite sie mit ihrer Sportpsychologin. Das Thema „Blockade“ würden sie aber erst seit zwei, drei Monaten behandeln. Es habe auch Phasen geben, wo sie auch im Training nicht alles geben konnte. Sie finde es wichtig, mit einer außenstehenden Person darüber zu sprechen, die den Sport verstehen, aber nicht direkt mit der Trainingsgruppe zu tun habe.

WM-Teilnahme als großes Ziel

Großes Ziel bleibt die Qualifikation für die olympischen Spiele kommendes Jahr in Paris. Dafür verzichtet Grabowski auch auf die Europameisterschaft auf der Kurzbahn, die vom 5. bis 10. Dezember in Otopeni in Rumänien stattfindet. Für sie sei es schon Anfang der Saison klar gewesen, dass sie ihren Fokus auf die Langbahn setzen wolle.

Ein wichtiger Zwischenschritt wäre für Lena Grabowski die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Doha (Katar) nächsten Februar. Dafür müsste sich die Parndorferin aber noch dieses Jahr qualifizieren und sich daher im Wettkampf steigern. Nächste Woche werde sie in Györ im Bewerb über 200 Meter Rücken auf der Langbahn an den Start gehen. Das sei die letzte Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren. „Ich wäre schon sehr traurig, wenn das mit der Weltmeisterschaft nicht funktioniert.“

Derzeit bereitet sich Lena Grabowski in der Südstadt auf die Wettkämpfe kommende Woche vor. Ihren Kolleginnen und Kollegen bei der Kurzbahn-EM drückt sie vor dem Fernseher die Daumen.