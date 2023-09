Schwimmen: Udo Huber holt acht Medaillen

Die Stadt Cervia in der italienischen Region Emilia-Romagna sowie die Partnerstädte Cesena,Cesenatico und Riccione waren von 5. bis 10. September Schauplatz der siebenten CSIT-World-Sport-Games. Im Stadio del Nuoto in Riccione wurden die Schwimmbewerbe ausgetragen, bei denen ORF-Burgenland-Moderator Udo Huber besonders elf. Insgesamt konnte er in seiner Masterklasse fünf Gold- und drei Silbermedaillen erkämpfen.

Udo Huber

Seit 2005 wieder im Schwimmsport

Die 68-jährige Moderatorenlegende holte damit insgesamt acht Medaillen nach Österreich. Huber hat im Kindesalter ehrgeizig mit dem Schwimmsport begonnen, im jungen Erwachsenenalter aber wieder damit aufgehört. Seit 2005 nimmt er wieder an Masterbewerben teil und feiert dabei regelmäßig Erfolge. Bei den CSIT-World-Games messen sich Amateursportlerinnen und Sportler aus mehr als 80 Ländern in verschiedensten Kategorien. Sie finden alle zwei Jahre statt.