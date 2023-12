Zu viel Schnee: UDB verschiebt Müllabholung

Vor allem im hügeligeren Mittel- und Südburgenland gab es am Samstagvormittag für die Müllfahrzeuge des Umweltdienstes Burgenland stellenweise kein Weiterkommen, vor allem in manchen Seitenstraßen, heißt es vom UDB.

Umweltdienst Burgenland

„Wir haben einige Ausfälle im Bereich Mittel- und Südburgenland. Es kann sein, dass die eine oder andere Mülltonne heute nicht mehr entleert werden kann. Wir haben auch den einen oder anderen Ausfall von Mitarbeitern gehabt, weil sie teilweise ausgerutscht sind. Das kann natürlich vorkommen bei solchen Situationen. Aber wir fahren sofort nach den Feiertagen, also ab dem 27.Dezember wieder. Da werden wir dann – dort, wo es heute nicht möglich war, zu fahren – die entsprechenden Touren nachholen“ erklärt Geschäftsführer Markus Szelinger.

Probleme in Folge der winterlichen Fahrbedingungen gab es Samstagvormittag auch auf der Burgenlandstraße B50 zwischen Hochstraß und der Kreuzung mit der B55. Immer wieder liegen Äste und Bäume auf Güterwegen und Nebenfahrbahnen. Ähnlich die Situation auf der Rosalia im Bezirk Mattersburg: Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee sind dort in den vergangenen Stunden gefallen. Der Wintereinbruch hat bereits ab Freitagabend im ganzen Land zu dutzenden Feuerwehreinsätzen geführt – mehr dazu in Wintereinbruch: Dutzende Feuerwehreinsätze.