Wintereinbruch: Dutzende Feuerwehreinsätze

Die Landessicherheitszentrale verzeichnet nach Schnee und Regen in der Nacht von Freitag auf Samstag rund 30 Feuerwehreinsätze aufgrund von Fahrzeugbergungen. In Oberwart etwa kollidierte nach Angaben der Stadtfeuerwehr ein Pkw mit einem Schneeräumfahrzeug. Das Auto wurde stark beschädigt, Verletzte gab es nicht.

Fotostrecke mit 8 Bildern Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart

Aufgrund eines Pkw-Überschlags rückten Rettung, Feuerwehr und Polizei auch in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) aus. Eine Frau erlitt nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. In Sankt Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren und verletzt worden.

FF Riedlingsdorf

In Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) ist ein LKW mit beladenem Anhänger mit einem Reifen ins Bankett gerutscht und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Feuerwehr Riedlingsdorf rückte mit drei Fahrzeugen aus, um den Lkw mit einer Abschleppstange zu bergen. Dabei musste auch die Straße kurzzeitig gesperrt werden.