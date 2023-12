Einbrecher: Flucht gescheitert wegen Unfall

Den mutmaßlichen Tätern aus Ungarn konnten seit September weitere Einbruchsdiebstähle im Südburgenland und der Steiermark nachgewiesen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Nach Eintreffen der Polizei Flucht ergriffen

Einer Polizeistreife aus St. Michael waren am 10. Dezember am Nachmittag vier Männer aufgefallen, die gerade Werkzeug und andere Geräte aus einem landwirtschaftlichen Nebengebäude in ihr Fahrzeug verluden. Als sie die Exekutive bemerkten, flüchteten drei von ihnen mit dem Pkw und einer zu Fuß. Das verunfallte Fahrzeug wurde kurz darauf gefunden, die drei Einbrecher festgenommen. Einem Verdächtigen gelang die Flucht.

Der mutmaßliche Haupttäter wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, zwei weitere auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem vierten wird noch gefahndet. Auch die Schadenssumme ist noch Gegenstand der Ermittlungen.