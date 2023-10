Pensionistenpaar überraschte Einbrecher

Der 86-jährige Hausbesitzer und seine 88-jährige Partnerin hatten ihr Haus gegen 11.00 Uhr verlassen. Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkehrten, hörte der 86-Jährige Geräusche aus dem Schlafzimmer. Als er diesen nachschaute, was los war, sah er noch einen Mann aus dem Fenster flüchten. Das ganze Schlafzimmer war durchwühlt worden. Die 88-Jährige saß in der Zwischenzeit noch im Auto und sah zwei dunkel bekleidete Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren an ihrem Wagen vorbeilaufen. Einer der Männer trug eine dunkle Mütze und war etwa 1,70 Meter groß.

Rollo aufgeschoben und Fenster ausgehebelt

Die Polizei stellte bei ihren Ermittlungen fest, dass die Täter das geschlossene Rollo aufgeschoben hatten, um dann das Fenster auszuhebeln und so ins Schlafzimmer zu gelangen. Noch steht die genaue Schadenssumme nicht fest. Die Fahndung nach den Tätern durch mehrere eingesetzten Polizeistreifen in der näheren Umgebung verlief ohne Erfolg. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die Polizeiinspektion Großpetersdorf ermittelt.