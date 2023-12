Landtag: Budget 2024 vor Beschluss

Das Budget 2024 sieht 220 Millionen für das Gesundheitswesen vor. Dieser Punkt wurde kontroversiell diskutiert. Erwartungsgemäß, da die Opposition dem Budget nicht zustimmt. Grünen Klubchefin Regina Petrik kritisierte neuerlich den Standort des geplanten Krankenhauses in Gols. Sie forderte, dass es zu keiner neuen Bodenversiegelung kommen dürfe. Stattdessen solle man „dort etwas hinstellen und ausbauen, wo bereits etwas Bestehendes ist“, so Petrik.

Branstätter ortet „Grün-Populismus“

SPÖ-Gesundheitssprecher Kilian Brandstätter meinte in seiner Replik, dass er „von Anfang an“ eine sachliche Diskussion vermisse. „Es wird hier mit billigstem Grün-Populismus auf Wählerfang gegangen“, so Brandsätter.

FPÖ mit Kritik und Lob

FPÖ-Abgeordneter Alexander Petschnig ortete zwar „Baustellen“ im Gesundheitsbereich, beim Bau der Klinik Oberwart gab es aber Lob. „Das ist auch eine der vernünftigsten Entscheidungen, die der Landeshauptmann getroffen hat, nämlich die Institutionen, die wir diesbezüglich unter der Rot-Blauen Regierung eingerichtet haben, einfach arbeiten zu lassen. Wie man hört, wird man noch vor der Zeit und unter dem sich selbst vorgegebenen Preis fertig“, so Petschnig.

ÖVP erneuerte Kritik am Pflegeplan des Landes

Die Volkspartei erneuerte ihre Kritik am Pflegeplan des Landes mit Pflegestützpunkten. „Ich bin hier wirklich überzeugt, dass das der falsche Weg ist. Denn, ich glaube, dass diese neue Form und diese Einteilung in Pflegeregionen am Ende des Tages zu einer Verschlechterung der Qualität und der Quantität der mobilen Pflege führen wird“, meinte ÖVP-Pflegesprecher Thomas Steiner.

Für die SPÖ wies Klubchef Roland Fürst die Kritik zurück. Der Pflegeplan werde begleitend evaluiert. Danach geht es mit den Bereichen Konsumentenschutz, Verkehr und Landwirtschaft weiter.