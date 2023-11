Landtagssitzung: Doskozil hält Budgetrede

Noch bevor der für Finanzen zuständige Landeshauptmann dem Landtag das Budget 2024 vorstellt, forderte die ÖVP bereits einen „Richtungswechsel“ in der Finanzpolitik. Klubobmann Markus Ulram sprach von einer „massiven Schieflage“ mit rund 1,8 Milliarden Euro Schulden. SPÖ-Klubobmann Roland Fürst wies die Kritik der ÖVP zurück. Es wäre sinnvoll, wenn die ÖVP die Budgetrede abwarten würde, so Fürst.

Auch die Grünen wollen im Landtag die Wirtschaftspolitik der Landesregierung thematisieren. In einer Dringlichen Anfrage an Doskozil wollen die Grünen wissen, welche Strategie hinter den Übernahmen des Landes – wie dem zuletzt angekündigten Kauf der Therme Stegersbach – steht.

Entschließungsantrag der SPÖ, Dringlichkeitsantrag der FPÖ

Die SPÖ fordert die Bundesregierung in einem Entschließungsantrag auf, Maßnahmen gegen die Zweiklassenmedizin zu ergreifen. Gefordert wird etwa eine Verdopplung der Studienplätze für Medizin. Ebenfalls mehr Studienplätze will die SPÖ per Entschließungsantrag für den Bereich „Soziale Arbeit“ erreichen, wo es einen akuten Personalmangel gebe.

Die FPÖ fordert in einem Dringlichkeitsantrag eine kostenlose Tagesbetreuung an den burgenländischen Volks- und Mittelschulen ab dem Sommersemester 2024. Außerdem thematisiert die FPÖ die Themen Teuerung und Asyl.

Insgesamt stehen 17 Punkte auf der Tagesordnung, darunter auch mehrere Gesetzesanpassungen. In der Fragestunde stellt sich Landesrat Leonhard Schneemann den Fragen der Abgeordneten.