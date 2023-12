Landtag debattiert über Budget 2024

Die Opposition kritisierte insbesondere die fehlende Transparenz in den ausgelagerten Gesellschaften des Landes. ÖVP-Klubobmann Markus Ulram bezeichnete den Voranschlag als nicht aussagekräftig. „Gewirtschaftet wird in den ausgelagerten Gesellschaften. Dort spielt die Musik“, meinte er. In diese habe der Landtag aber keinen Einblick, weil sie vom Fragerecht ausgenommen seien.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) warf er vor, nicht sorgsam mit Steuergeld umzugehen. Gleichzeitig würden für die Burgenländer neue Steuern wie die Baulandmobilisierungsabgabe eingeführt.

Petrik: „Black-Box-Budget“

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik störte sich ebenfalls an den Summen, die in die ausgelagerten Gesellschaften fließen. Auf Nachfragen zu dort geplanten Projekten bekomme die Opposition keine Antworten. „Das ist vom Landeshauptmann so gewollt, dass das Geld immer mehr dorthin verschoben wird, wo er dann sagen kann: Ihr dürft gar nichts fragen“, meinte sie. „Das nennt man ein Black-Box-Budget.“

Fürst: „Bestes Budget aller Bundesländer“

Über den Landesrechnungshof habe die Opposition sehr wohl Einblick in die Gesellschaften, wies SPÖ-Klubobmann Roland Fürst die Kritik zurück. Er sprach vom „besten Budget aller Bundesländer“ und hob hervor, dass der negative Saldo lediglich 2,3 Prozent des Budgets ausmache, während es im Bundesbudget 17 Prozent seien.

Tschürtz nahm zur Causa Namensliste Stellung

Die FPÖ hatte im Vorfeld ebenfalls die ausgelagerten Gesellschaften kritisiert. Bei der Sitzung am Mittwoch widmete sich Klubobmann Johann Tschürtz aber hauptsächlich der Sachverhaltsdarstellung gegen ihn, die die Grünen nach einer umstrittenen Rede im November bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eingebracht haben. Tschürtz hatte damals 21 migrantisch klingende Schülernamen aus einer Wiener Neustädter Volksschule vorgelesen und im nächsten Satz die Abschiebung straffälliger Asylwerber gefordert – mehr dazu in Empörung über Tschürtz-Rede im Landtag.

Er habe sich dafür entschuldigt und es sei „sicherlich ein Fehler“ gewesen, dass er die Namen vorgelesen habe. Verhetzung sei es aber nicht. Die Rede sei „bewusst verzerrt“ dargestellt worden, er habe keinen Zusammenhang zu straffälligen Asylwerbern herstellen wollen. „Das war nur der nächste Satz“, sagte er – mehr dazu in Tschürtz: „Fehler tut mir leid“. Die Klassenliste sei außerdem öffentlich zugänglich gewesen. Er habe sie im Schaukasten vor der Schule gesehen. Von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt hieß es am Mittwoch dazu, dass eine etwaige Aufnahme von Ermittlungen weiter geprüft werde.

Gemeindefinanzen Thema in der Fragestunde

Bevor die Abgeordneten die einzelnen Budgetkapitel diskutierten, waren in der Fragestunde die Gemeindefinanzen das Hauptthema. Die Gemeinden sind österreichweit finanziell unter Druck. Sie müssen vielfältige Aufgaben übernehmen, die wegen der Inflation immer teurer werden. ÖVP-Klubobmann Markus Ulram wollte in der Fragestunde von Gemeindereferentin Astrid Eisenkopf (SPÖ) wissen, wie das Land jenen Gemeinden hilft, die finanziell große Probleme haben.

„Wir unterstützen von Seiten der Gemeindeaufsicht vor allem mit Beratungen. Auch Schulungen werden in vielen Bereichen angeboten. Es wird hier wirklich geschaut, dass den Gemeinden so unter die Arme gegriffen wird, dass sie sich vor allem dann noch in letzter Instanz selbst helfen können“, so Eisenkopf. So wie das zum Beispiel Neusiedl am See gelungen sei. Die für die Gemeinden zuständige Landeshauptmannstellvertreterin berichtete weiters über Gespräche, wonach das Land einen höheren Anteil der Kosten für das Kindergartenpersonal übernehmen könnte.

„Die Fördersumme liegt im Moment bei circa zwischen 40 und 50 Prozent seitens des Landes. Das muss man sich noch ausrechnen, wie sich das dann noch wirtschaftlich darstellen lässt, dass man auf einen Betrag von etwa 80, 85 bis zu 90 Prozent möglicherweise an Fördersummen hinaufgeht“, so Eisenkopf. Kleineren Gemeinden würde das jährlich Einsparungen bis zu 300.000 Euro bringen, großen Gemeinden sogar bis zu einer Million Euro.