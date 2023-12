Rennen um BFV-Präsidentschaft im Finale

Eigentlich ist bereits für Dienstag eine Entscheidung des Wahlvorstands über den offiziellen Präsidenten-Kandidaten erwartet worden. Diese Entscheidung wurde aber vorerst einmal verschoben. Die bereits bekannten Kandidaten für das Amt es BFV-Präsidenten, OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar und der ehemalige Bundesliga-Vorstand Georg Pangl, haben am Dienstag ihre Vorstellungen präsentiert.

Wahlvorschlag wird bis Montag erstellt

Der in der öffentlichen Debatte ebenfalls als Kandidat genannte Ex-Landesrat Christian Illedits hat am Dienstag noch nicht vorgesprochen. Ob er vielleicht doch um den Posten bewirbt, entscheidet sich in den kommenden drei Tagen. Fix ist, dass der Wahlausschuss bis Montag einen Wahlvorschlag erstellen wird. Der beinhaltet aber nicht nur die Position des Präsidenten, sondern auch Namen für alle anderen Positionen im Vorstand.

ORF

Weitere Spitzenpositionen werden neu besetzt

Hier wird es spannend, denn das Finanzreferat, das Nachwuchsreferat und möglicherweise auch die Funktion des Schriftführers werden neu zu besetzen sein. Wer auch immer kommenden Montag als Präsidentschafts-Kandidat des Wahlausschusses präsentiert wird: es wird bei der Hauptversammlung im März wohl eine Kampfabstimmung geben. Georg Pangl und Alfred Kollar streben das Amt an. Wer von den beiden nicht vom Wahlausschuss nominiert wird, kann mit Unterstützung von Minimum 16 Vereinen seine Kandidatur erreichen.