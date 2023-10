Mehrere Kandidaten für BFV-Präsidentenamt

Bei einer Vorstandssitzung Dienstagabend wurden die ersten Weichen für die Wahl Anfang März gestellt: Der BFV-Wahlausschuss ist komplett. Dieser hat in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle bei der Suche eines Wahlvorschlags für die Präsidentenwahl. „Der Wahlausschuss muss sich um die Kandidaten kümmern. Man wird Gespräche mit geeigneten Personen führen, und schauen, wer aus dem jetzigen Vorstand eventuell zur Verfügung steht“, so Hermann Pfalz, Mitglied des Wahlausschusses.

Zumindest drei Kandidaten zeichnen sich ab

Aus dem jetzigen Vorstand will sich derzeit niemand als Kandidat für das Präsidentenamt deklarieren. Fix ist trotzdem, dass es am 9. März mehrere Kandidaten geben wird. ASKÖ-Präsident Alfred Kollar hat bereits mehrfach gesagt, dass er den BFV in die Zukunft führen möchte.

„Ich habe als ASKÖ-Präsident gesehen, dass es eine Sportart gibt, die mir besonders am Herzen liegt, und das ist eben Fußball“, so Kollar. „So ist in den letzten Monaten der Entschluss gereift, dass wir selbst zeigen wollen, dass wir es können“, meinte Alfred Kollar im Interview mit dem ORF Burgenland.

Georg Pangl stellt sich zur Verfügung

Der ehemalige Bundesliga-Vorstand und UEFA-Spitzenfunktionär Georg Pangl aus Stotzing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zeigt ebenfalls großes Interesse. „Ich würde für Gemeinsamkeit, für Wertschätzung, aber auch für das Service für die Vereine stehen“, sagt Georg Pangl. „Wenn es gewollt ist, dass ich Präsident werde, freue ich mich. Wenn nicht, wird sich die Welt auch weiterdrehen“, so Pangl.

Die Gespräche mit Vereinen und Funktionären im Hintergrund haben bereits begonnen. Die Wochen bis zur Wahl werden jedenfalls spannend.

Neuer sportlicher Leiter noch im November

Bei der Vorstandssitzung des BFV wurden auch andere wichtige Themen zur Sprache gebracht. So ist noch keine Entscheidung darüber gefallen, wer Nachfolger von Hans Füzi als sportlicher Leiter wird. Der ehemalige Bundesligaprofi und langjährige Nachwuchstrainer geht mit Jahresende in Pension. „Die Entscheidung fällt in den kommenden Tagen“, erklärte BFV-Präsident Günter Benkö.

Die verbliebenen Kandidaten für die Position sind Patrick Glavanics, aktuell sportlicher Leiter der Fußball-Akademie Burgenland, und Dietmar Heger, unter anderem Trainer der Unter14-Landesauswahl der Burschen.