Dämmerungseinbrüche beschäftigen Polizei

In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) entdeckte ein Hausbesitzer beim Nachhausekommen vollkommen durchwühlte Wohnräume im Obergeschoss seines Einfamilienhauses. Der Hausbesitzer verständigte die Polizei. Der oder die bisher unbekannten Täter haben sich über eine Terrassenschiebetür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus verschafft.

Schmuckgegenstände gestohlen

Über ein Fenster im Gartenbereich haben sich bislang Unbekannte in Rechnitz Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Das Fenster wurde eingeschlagen. Auch hier wurde der Einbruch in den Abendstunden bemerkt. In beiden Fällen wurden mehrere Schmuckgegenstände mitgenommen.

APA/HELMUT FOHRINGER

Polizei konnte an allen Tatorten Spuren sichern

Bisher unbekannte Täter haben am Dienstagabend fast zeitgleich auch in zwei Wohnungen in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) eingebrochen. Die Täter sind über einen rund zweieinhalb Meter hohen Balkon auf die Terrasse gekommen. Dort wurden jeweils Schiebetüren gewaltsam aufgezwängt. Die Wohnungsinhaber waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. In allen Fällen war die Höhe des Schadens bisher nicht bekannt. Die Polizei konnte an allen Tatorten Spuren sicherstellen. Die Ermittlungen laufen.