50 Motorsägen aus Baumarkt gestohlen

Die unbekannten Täter sind laut Polizei gegen 2.00 Uhr in der Früh durch das Aufbrechen eines Metallzaunes auf das Betriebsgelände in Mattersburg gelangt. Im Anschluss sollen sie ein Fenster gewaltsam aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Baumarkt verschafft haben. Von den Verkaufsregalen, Abstellflächen und Verkaufsständen haben sie in weiterer Folge rund 50 Motorsägen und entsprechendes Zubehör entwendet.

Spuren sichergestellt

Die gestohlenen Geräte haben einen Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Täter haben zudem aus einem Infopult einen Scanner entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist bisher nicht bekannt. Am Tatort konnten entsprechende Spuren sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen.