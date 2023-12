Johannes Reiss mit Torberg-Medaille ausgezeichnet

Die Torberg-Medaille wurde von IKG-Präsidenten Oskar Deutsch, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Gemeindezentrum der Kultusgemeinde in Wien überreicht. Neben Reiss wurden auch Andreas Kahrs und Daniel Lörcher für ihre Arbeit im Kampf gegen Antisemitismus im Sport ausgezeichnet.

zvG

Der Kultusvorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien hatte die Auszeichnungen einstimmig beschlossen. Die Isrealitischen Kultusgemeinde Wien zeichnet mit der Torberg-Medaille Personen aus, die sich gegen Antisemitismus engagieren. Reiss war 35 Jahre Chef des Österreichischen Jüdischen Museums in Eisenstadt. Seit Ende November ist er in Pension – mehr dazu in Jüdisches Museum: Reiss geht in Pension.