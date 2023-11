Rosengarten: Land will Staatsanwaltschaft einschalten

An einem Ort, an dem es sonst eher ruhig sein sollte, herrschte in den vergangenen Tagen viel Aufregung. Vergangene Woche wurde klar, dass das Pflegeheim Rosengarten in Bad Sauerbrunn insolvent ist und geschlossen werden soll – mehr dazu in Bad Sauerbrunn: Pflegeheim sperrt zu und Pflegeheim Rosengarten ist insolvent. Für alle 51 Bewohnerinnen und Bewohner ein Schock. Die ersten Bewohner werden bereits in andere Pflegeheime verlegt. Grund für die Insolvenz sind laut der Geschäftsführerin die gestiegenen Energie- und Personalkosten. Anfang November hat sie daher das Land mit einem Schreiben über die prekäre Lage informiert und um eine unterjährige Ausgleichszahlung in Höhe von 500.000 Euro gebeten.

Seitens des Landes heißt es dazu: „Seitens der Betreibergesellschaft wurde in einem Telefonat mit der Fachabteilung unmittelbar nach Einlangen des Schreibens klargestellt, dass eine Erhöhung der Tagsätze rechtlich nicht möglich ist. Die Betreiber der Gesellschaft kündigten ein neues Schreiben an. Etwas irritiert langte dann am 16.11. die Mitteilung ein, dass in zwei Tagen Insolvenz angemeldet würde und sie ein Darlehen benötigen würden, welches von der öffentlichen Hand mit dem Wissen um die Insolvenz und generell ohne Rechtsgrundlage nicht gewährt werden kann“.

Land fordert Aufklärung

Mittlerweile ist das Pflegeheim insolvent. Dabei hat die Betreibergesellschaft, die wiederum einem anderen Unternehmen gehört, in der Jahresbilanz 2022 knapp 2,4 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen. Das Gebäude samt Grundstück wurde vor einem Jahr um 6,3 Millionen Euro an eine Firma mit deutschen Eigentümern verkauft. Erst im Oktober hat es außerdem einen Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung gegeben. Aus Sicht des Landes ist es unerklärlich, wie das Pflegeheim in Konkurs geraten konnte – man fordert daher Aufklärung. „Wir werden auch von Seiten des Landes eine Sachverhaltsdarstellung an den Staatsanwalt weitergeben, weil wir eben diese wirtschaftlichen Verhältnisse aufgeklärt haben wollen, weil sie sind unverständlich“, so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Bewohnerinnen und Bewohner sind die Leidtragenden

Im Insolvenzantrag wurde vermerkt, dass der Betrieb des Pflegeheims fortgesetzt werden soll, was aus heutiger Sicht allerdings unrealistisch ist. „Ich denke es besteht eine geringe Möglichkeit, dass da noch ein Weg gefunden würde. Dazu müsste allerdings eine Unterstützung vom Land oder sonstiger Seite erfolgen oder eine Übernahme von einem größeren Träger“, sagt die Geschäftsführerin der Seniorenresidenz Rosengarten Margarete Stepanik.

Leidtragende bleiben somit die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims. Das Land arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, die Bewohnerinnen und Bewohner auf andere Pflegeheime aufzuteilen. Von den insgesamt 51 Bewohnerinnen und Bewohnern wurde bereits am Dienstag eine Person nach Siegendorf verlegt. Vier Personen werden morgen in die Pflegeheime nach Weppersdorf, Schandorf, Lackenbach und Siegendorf gebracht.