Bad Sauerbrunn: Pflegeheim sperrt zu

Insgesamt 51 Bewohnerinnen und Bewohner sind vom Konkurs des Pflegeheims betroffen. Vor allem die Teuerung führte dazu, dass das Pflegeheim Insolvenz anmelden musste, sagt Geschäftsführerin Margarete Stepanik. „Ja, leider haben die Inflation, die Energiepreissteigerung und die Personalkostensteigerung dazu geführt, dass das Heim nicht mehr ausgeglichen geführt werden kann“, so Stepanik.

Land sucht Plätze für Betroffene

2010 wurde das Pflegeheim in Bad Sauerbrunn eröffnet. Eigentümerin ist eine Wiener Unternehmerin. Das Land wurde vor rund einer Woche über die Insolvenz informiert. Jetzt werden für die Bewohnerinnen und Bewohner Plätze in anderen Pflegeheimen gesucht. Man sei dabei „auf einem guten Weg“, sagt Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). „Circa 40 Plätze hätten wir schon in der Umgebung, die zur Verfügung stehen. Da sind wir mit den Betreibern schon in intensivem Austausch. Und ich bin überzeugt, es wird uns gelingen für alle Bewohnerinnen von Bad Sauerbrunn einen entsprechenden Ersatzplatz zu bekommen“, so Schneemann.

Schneemann: Land wird Pflegeheim nicht übernehmen

Laut der Geschäftsführerin des Pflegeheims hat es Gespräche darüber gegeben, ob das Pflegeheim vom Land übernommen werden soll. Da das Pflegeheim jetzt aber insolvent ist, sei das aus rechtlicher Sicht laut Schneemann aktuell gar nicht möglich. Auch was einen Kauf in Zukunft betreffe, gebe es laut Schneemann aktuell keine Überlegungen. „Da hat es in der Vergangenheit das eine oder andere Gespräch gegeben. Aber derzeit haben wir da keine konkreten Bestrebungen in diese Richtung“.

Auch die 26 angestellten Pflegekräfte sollen laut Schneemann zumindest aus heutiger Sicht nicht vom Land übernommen werden.