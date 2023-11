Chronik

Pflegeheim Rosengarten ist insolvent

Das Pflegeheim Rosengarten in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) ist insolvent. Über die Betreibergesellschaft DGW wurde am Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren eröffnet, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag in einer Aussendung mit.