Golf: „Comeback“ von Bernd Wiesberger auf der DP World Tour

Zwei Jahre hat Bernd Wiesberger zuletzt auf der LIV-Tour gespielt. Sportlich gesehen hat es für ihn nur wenige gute Ergebnisse gegeben. Jetzt folgt also die Rückkehr zu jener Turnierserie, bei der er schon acht Turniere in seiner Karriere gewinnen konnte.

Die LIV-Tour: attraktiv , aber umstritten

Die LIV-Tour hat viele prominente Spieler mit neuen, attraktiven Turnierformaten und hohen Preisgeldern gelockt und auch für sich gewonnen, darunter auch Bernd Wiesberger. Der Bad Tatzmannsdorfer hat sich voll zu diesem Projekt bekannt, wollte in seinen Turnierplan aber immer auch Turniere der DP World Tour einbauen. Das war jedoch nicht möglich.

Die DP World Tour hat Spieler, die an Turnieren der LIV-Tour teilgenommen haben, gesperrt und mit Geldstrafen belegt. Diese trafen Bernd Wiesberger hart, trotz hoher Preisgelder auf der LIV-Tour. Außerdem gibt es für Bewerbe der LIV-Tour nach wie vor keine Punkte für die Weltrangliste. Diese hat aber große Bedeutung für die Teilnahmeberechtigung bei den ganz großen Turnieren im Golfsport.

Bernd Wiesberger kehrt zu den Wurzeln zurück

Ab 2024 spielt Bernd Wiesberger, auch wegen der besseren sportlichen Perspektive, wieder auf der DP World Tour. "Ich habe meine Mitgliedschaft auf der DP World Tour in den letzten beiden Jahren ja nicht aufgelöst. Ich freue mich über die Möglichkeit, wieder eine volle Saison spielen zu können. Ich möchte im Jänner in Dubai wieder voll durchstarten“, sagte Bernd Wiesberger in einer Aussendung.

Möglich ist die Rückkehr aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit. Seine Spielberechtigung basiert auf seinem Karriere-Preisgeld, das er auf der DP World Tour erzielt hat. Dort zählt er zu den Top 40 aller Zeiten. Regulär hätte Wiesberger wegen der geringen Zahl an gespielten Turnieren, die zur DP World Tour zählen, keine Spielberechtigung bekommen. Das erste Turnier 2024 bestreitet Bernd Wiesberger ab 11. Jänner in Dubai.