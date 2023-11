Neue Vorstände bei Esterhazy Betrieben

Mit Stefan Ottrubay hat sich der Neffe der letzten Fürstin Melinda aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Wie die anderen Aufsichtsräte wird er sich um Kontrolle und strategische Planung kümmern. Die Betriebe werden nun erstmals von zwei Managern geführt, die keinerlei familiäre Bindungen zu Esterhazy haben. Aber Grün und Gröschl sind schon lange als Manager für Esterhazy tätig. Sie wollen den starken Wachstumskurs fortsetzen.

Grün: Wachstum und Umsatzplus erwartet

Der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Grün ist Forstwirt und unter anderem für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Immobilien und Tourismus zuständig. Die Esterhazy-Gruppe werde heuer einen Umsatz von rund 89 Millionen Euro machen, sagte Grün. „Wir werden auch im nächsten Jahr 2024, nochmal deutlich weiter wachsen. Wir werden in die Richtung der 100 Millionen, vielleicht sogar darüber hinaus kommen. Dieses starke Wachstum kommt insbesondere aus den Bereichen Hotellerie und Gastronomie“, so Grün. Nächste Jahr seien mit der Eröffnung des Seebads in Breitenbrunn und dem Lodgepark weitere Schritte geplant, wodurch eine neue Umsatzgröße erreicht werde, so Grün – mehr dazu in Seebad Breitenbrunn: Gleichenfeier für Marina.

Gröschl: Mit Auslastung von Galantha zufrieden

Flaggschiff der Esterhazy-Beherbergungsbetriebe ist das neue Hotel Galantha in Eisenstadt – mehr dazu in Neues Hotel in Eisenstadt eröffnet. Ein Jahr nach der Eröffnung zieht der für die Hotels, den Wein und das Personal zuständige neue Vorstand Michael Gröschl folgende Zwischenbilanz: „Wir sind sehr zufrieden, wir konnten im ersten Jahr schon eine Auslastung von fast 65 Prozent erreichen. Das ist deutlich über den Erwartungen, vor allem der Gastronomiebereich, die Rooftopbar und das Restaurant, wird sehr gut angenommen“. Esterhazy hat derzeit 550 Beschäftigte. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft hat auf sie keine Auswirkungen – mehr dazu in Esterhazy Betriebe wandeln Firmenstruktur.