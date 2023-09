Wirtschaft

Esterhazy Betriebe wandeln Firmenstruktur

Die Esterhazy Betriebe GmbH mit Sitz in Eisenstadt wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Damit sollen die organisatorischen und rechtlichen Strukturen an künftige Herausforderungen angepasst und ein nachhaltiges, wirtschaftliches Wachstum sichergestellt werden, hieß es.