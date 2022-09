Neues Hotel in Eisenstadt eröffnet

120 modern ausgestattete Zimmer zwischen 23 und 38 Quadratmeter, drei Luxussuiten mit jeweils 55 Quadratmeter und einem Blick auf das Schloss Esterhazy, ein Wellness-Bereich, Konferenzräume, ein Restaurant und eine Bar unter freiem Himmel, deren Außenbereich mit 80 Sitzplätzen auch im Winter geöffnet sein wird: Nach fast zwei Jahren Bauzeit wurde das Hotel Galantha Donnerstagvormittag eröffnet.

„Offenes Haus“

Bauherr sind die Esterhazy Privatstiftungen, die laut Jürgen Narath, dem Leiter der Esterhazy Immobilien, auf Nachhaltigkeit setzen: „Wir heizen durchwegs mit Fernwärme. Wir haben uns ja vor zwei Jahren entschieden, hier den gesamten Schlossplatz mit Fernwärme zu versorgen – vom Schloss beginnend über die Stallungen, jetzt auch hier in diesem Projekt. Und die Fernwärme im Burgenland wird ja nicht mit Gas, sondern mit Hackschnitzel aus dem Leithagebirge, also regionalem Holz, entsprechend versorgt.“

„Wir haben ein sehr offenes Haus geschaffen, mit einer sehr offenen Fassade, die praktisch diesen Bezug zwischen dem Hausinneren und dem Schloss herstellt“, so Architekt Erich Bernard. Aus einem ehemaligen Verkehrsplatz habe man einen Aufenthaltsort geschaffen.

29 Millionen Euro investiert

In den Hotelkomplex wurden 29 Millionen Euro investiert. Das Land Burgenland förderte den Bau über die Wirtschaftsagentur Burgenland mit 3,5 Millionen Euro gefördert. „Ein Hotel in der Größenordnung und vor allem auch in dieser Qualität hat im Bereich Eisenstadt und Umgebung noch gefehlt. Natürlich erhoffen wir uns dadurch noch mehr Synergien im Tourismusbereich, auch mehr Nächtigungen, dass die Gäste länger im Burgenland bleiben. Und das Investitionsvolumen gepaart mit den Arbeitskräften, die hier neu entstanden sind, ist natürlich gerade in herausfordernden Zeiten besonders wichtig“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) bezeichnet das Hotel Galantha als „wichtigen Meilenstein für die Stadt“.