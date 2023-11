Bund soll Kinderschwimmprojekt finanziell unterstützen

Bei der Landessportreferentenkonferenz in Graz am Freitag wurde der Antrag des Burgenlands zur finanziellen Unterstützung des Projekts „Jedes Kind soll schwimmen lernen“ vom Bund einstimmig angenommen. Die Ländervertreter sind sich einig, dass solche Initiativen zur Förderung der regelmäßigen Bewegung und Sicherheit unserer Kinder notwendig sind. Im vergangenen Schuljahr hat das Burgenland das Projekt gestartet – mehr dazu in Kinder sollen schwimmen lernen. Heuer wurde das Angebot ausgeweitet – mehr dazu in Schwimmkurse für Kinder – Angebot ausgeweitet.

LandSteiermark/Binder

Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) betonte, dass der einstimmige Beschluss aller Länder ein deutliches Signal an den Bund sei, um die Bedeutung dieser Projekte zu unterstreichen. „Die Ländervertreter waren einhellig der Meinung, dass solche Initiativen vom Bund finanziell unterstützt werden sollen, um die regelmäßige Bewegung unserer Kinder und gleichzeitig deren Sicherheit zu gewährleisten. Nun sind die zuständigen Ministerien aufgefordert, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen“, so Dorner.