Auftakt für Martini-Feierlichkeiten

Vor dem Landhaus in Eisenstadt ist am frühen Abend im Beisein von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, Superintendent Robert Jonischkeit und Landtagspräsident Robert Hergovich (SPÖ) das Martinsfeuer entzündet worden. Danach wurden eine Prozession zum Martinsdom und ein Jugend-Gottesdienst abgehalten.

Das heurige St. Martinsfest ist ein besonderes: Es ist der Start in das Festjahr „100 Jahre Landespatron“. Im Dezember 1924 wurde der Heilige Martin zum Landesheiligen des Burgenlandes erhoben – dazu wird am Samstag um 9.00 Uhr eine Festmesse im Martinsdom gefeiert.

Martiniloben in Gols startet mit Weinsegnung

Die Martinifeiern 2023 begannen am Freitag auch in der größten Weinbaugemeinde des Landes, in Gols (Bezirk Neusiedl am See). Dort wurde am Nachmittag das Martiniloben mit einer Weinsegnung und viel Musik gestartet.

Nicht weniger als 65 Winzerinnen und Winzer laden bis Sonntag in ihre Weinkeller.