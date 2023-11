Dichtes Festprogramm zu Martini

Ein erster Höhepunkt der heurigen Martinifeierlichkeiten findet Freitagabend in Eisenstadt statt. Vor dem Landhaus wird das Martinsfeuer entzündet, im Beisein von Landtagspräsident Robert Hergovich (SPÖ) und Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics. Danach folgt eine Prozession zum Martinsdom, dort wird dann anschließend ein Jugendgottesdienst gefeiert.

Festgottesdienst, Weintaufe und Laternenumzug

Am Samstag ab 8.30 Uhr geht es dann weiter im Eisenstädter Dom, und zwar mit dem Festgottesdienst. Diözesanbischof Zsifkovics hat dazu den Belgrader Erzbischof Ladislav Nemet nach Eisenstadt eingeladen. Es folgt am Vormittag die Weintaufe am Hauptplatz. Abgeschlossen werden die Feierlichkeiten mit einem Laternenumzug der Kinder, ab 17.00 Uhr, vom Schloss Esterhazy bis zum Dom. Die Feiern in Eisenstadt bilden den Startschuss für das Jubiläum im kommenden Jahr, in dem „100 Jahre Landesparton Heiliger Martin“ gefeiert wird.

Martinikirtag, Martinsritt und Martini-Edition

Große Veranstaltungen zu Martini gibt es aber natürlich auch in vielen weiteren Gemeinden: Traditionell etwa der Martinikirtag in Markt St. Martin, der Martinsritt mit Laternenumzug in Oberpullendorf – oder zum ersten Mal – das Rotweinfestival Martini Edition in Deutschkreutz. Und natürlich gibt es auch das traditionelle Martiniloben – zum Beispiel in Gols, Jois, Illmitz und Mörbisch.