SPÖ-Bundesparteitag ohne Doskozil

Von den rund 600 Delegierten am SPÖ-Bundesparteitag kommen 30 aus dem Burgenland – darunter Abgeordnete, Bürgermeister, Funktionärinnen und Funktionäre aus allen Bezirken, aber auch Persönlichkeiten wie der ehemalige Minister Norbert Darabos. Die Gruppe aus dem Burgenland wird in Graz wohl unter besonderer Beobachtung stehen, hat sich doch Parteivorsitzender Babler am Parteitag in Linz nur sehr knapp gegen seinen burgenländischen Konkurrenten Doskozil durchgesetzt.

Burgenländer wollen „harmonischen“ Parteitag

Seither ist Babler immer wieder mit Kritik konfrontiert. Die Genossen aus dem Burgenland kritisierten zuletzt die Erstellung der Kandidatenliste für die EU-Wahl – mehr dazu in SPÖ-Streit: Doskozil beharrt auf seiner Kritik und EU-Wahl: SPÖ-Burgenland stellt keinen Kandidaten auf. Gegenwind für Babler kam aber auch aus anderen Landesorganisationen. In Graz wollen die Delegierten aus dem Burgenland aber nicht auf Konfrontation gehen. Der Parteitag möge harmonisch über die Bühne gehen, wünscht sich etwa Klubobmann Roland Fürst. Es seien keine konzertierten Aktionen geplant, etwa Streichungen bei den Wahlen.

Kein Kommentar von Doskozil

Gewählt wird allerdings geheim. Nur mit einem überzeugendem Ergebnis für Babler kann die SPÖ geeint ins Wahljahr 2024 gehen. Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner erhielt zuletzt 75 Prozent der Stimmen. Landesparteichef Hans Peter Doskozil, der wegen des Landesfeiertages nicht nach Graz fährt, will den Parteitag nicht kommentieren. Er verweist auf sein Vorhaben, sich aus der Bundespolitik herauszuhalten.

Zwölf Leitanträge

Inhaltlich werden zwölf Leitanträge behandelt. Bei Bablers Prestigeprojekt, der Arbeitszeitverkürzung, wird auf eine konkrete Forderung nach einer 32-Stunden-Woche verzichtet. Die SPÖ Burgenland unterstützt einen Antrag zum Ukraine-Krieg, in dem sich die SPÖ für die maximale Unterstützung der Ukraine im Rahmen der Neutralität ausspricht. Am Sonntag werden dann die Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahl gewählt.