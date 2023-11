Martini: Burgenland feiert den Landespatron

Der Burgenländischer Landesfeiertag stehe heuer im Zeichen der Stabilität, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er verweist darauf, dass das Burgenland eine Region mit hoher Lebensqualität und sozialer Gerechtigkeit sei. Diese soziale Gerechtigkeit sei die Basis für Stabilität, so der Landeshauptmann. Anlässlich des Landesfeiertags werden auch heuer zahlreiche Persönlichkeiten geehrt, die sich besondere Verdienste um das Burgenland erworben haben. Die Ehrungen finden am Samstag im Kulturzentrum Mattersburg und am Mittwoch im Kulturzentrum Oberschützen (Bezirk Oberwart) statt.

Sagartz: Traditionen, Landschaft und Menschen

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz unterstreicht, dass die Menschen im Burgenland stolz auf ihre Heimat sein können. Es seien die Traditionen, die Landschaft und die Menschen selbst, die das Burgenland so einzigartig machen. Und es sei für ihn klar, dass das Miteinander im Vordergrund stehe, so Sagartz.

Hergovich: Gemeinsame vor das Trennende stellen

Landtagspräsident Robert Hergovich (SPÖ) will anlässlich des Landesfeiertags bewusst machen, dass das Burgenland immer dann besonders erfolgreich war, wenn das Gemeinsame vor das Trennende gestellt wurde. Er spricht von einem selbstbewussten Bundesland, großartigen Menschen und einem besonderen Zusammenhalt und einer einzigartigen Vielfalt.