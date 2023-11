Rauferei mit Todesfolge: Prozess geht weiter

Zwei junge Männer müssen sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Einer ist geständig, der andere nicht. Es ist bereits der dritte Verhandlungstag in einem Prozess, bei dem schon rund 30 Zeuginnen und Zeugen befragt wurden – mehr dazu in Toter nach Rauferei – Prozess vertagt.

Gutachten zur Todesursache

Am Donnerstag wird noch ein Gutachten vorgelegt, das von der Familie des Opfers in Auftrag gegeben wurde. Dabei geht es um die Todesursache. Der 42-jährige Schattendorfer starb drei Tage nach der Schlägerei im Spital an einer Hirnblutung. Was diese ausgelöst hat, ist umstritten. Laut dem Gutachten der Familie war die Todesursache die Folge eines Schlages im Zuge der Rauferei. Die Staatsanwaltschaft verweist auf ein anderes Gutachten, wonach die Hirnblutung auch durch die starke Alkoholisierung oder erhöhten Blutdruck aufgrund der Aufregung ausgelöst worden sein könnte. Das könne nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Schwierige Rekonstruktion der Tat

Deshalb lautet die Anklage auch nur auf schwere Körperverletzung, ohne den Zusatz „mit Todesfolge“. Das wiederum ist wichtig für das Strafausmaß. Was in der Nacht auf den 18. Dezember vor der Disko in Schattendorf genau passiert ist, wer wen wie geschlagen hat, lässt sich auch nach den Zeugenbefragungen nicht genau rekonstruieren. Fest steht, dass viel Alkohol im Spiel war.

Der 42-Jährige war im Zuge einer Weihnachtsfeier schon den ganzen Tag mit Freunden in diversen Lokalen unterwegs. In der Disko in Schattendorf sollen die Männer junge Mädchen belästigt haben, was denen und deren Begleitern gar nicht gefallen hat. Daran hat sich die Rauferei vor dem Lokal entzündet.

Angeklagte 19 und 17 Jahre alt

Ein heute 19-jähriger Syrer gibt zu, dass er dem Opfer mit halb geschlossener Faust ins Gesicht geschlagen hat. Ein Reflex, nachdem ihm der 42-Jährige eine Ohrfeige verpasst habe. Das alles tue ihm sehr leid, so der Syrer. Der zweite Angeklagte, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg, ist nicht geständig.