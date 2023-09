Prozess nach Rauferei in Schattendorf

Im Landesgericht Eisenstadt beginnt am Dienstag ein zweitägiger Prozess. Zwei Jugendliche müssen sich wegen schwerer Körperverletzung vor einem Jugendschöffengericht verantworten. Ein 42-Jähriger war nach einer Rauferei in Schattendorf an einer Hirnblutung wegen eines geplatzten Aneurysmas gestorben, wie die Obduktion ergab – mehr dazu in Rauferei in Schattendorf: Anklagen eingebracht.

Die Details des Vorfalls

Die folgenschwere Rauferei ereignete sich im vergangenen Dezember vor einem Lokal in Schattendorf. Zwei Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, einer von ihnen, ein 42-jähriger Schattendorfer, starb. Zwei Jugendliche, damals 16 und 18 Jahre alt, wurden in der Folge festgenommen – mehr dazu in Toter nach Rauferei: Zweiter Verdächtiger festgenommen.

Die beiden, ein heute 17-jähriger Burgenländer und ein nun 19-jähriger syrischer Staatsbürger, müssen sich am Dienstag und am Mittwoch vor einem Jugendschöffengericht in Eisenstadt verantworten. Der Ältere wegen versuchter schwerer Körperverletzung im Fall des Verstorbenen und vollendeter schwerer Körperverletzung im Fall des zweiten Verletzten. Dem 17-Jährigen wird versuchte, absichtliche schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Die rechtlichen Aspekte

Der 19-Jährige ist laut Landesgericht geständig, der 17-Jährige nicht. Für beide Beschuldigten ist die Höchststrafe jeweils fünf Jahre Gefängnis. Laut gerichtsmedizinischem Gutachten starb der 42-Jährige an einer Hirnblutung, ausgelöst durch ein geplatztes Aneurysma. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt erklärte, es lasse sich nicht mit strafrechtlich erforderlicher Sicherheit sagen, dass das durch einen Schlag verursacht wurde. Daher könne den Beschuldigten keine Todesfolge zugerechnet werden.